L’ESTATE DI RAI1 | UNOMATTINA WEEKLY TRA SPETTACOLO ATTUALITÀ E GIOCHI
Su Rai1 torna “Uno Mattina Weekly” per la quinta stagione consecutiva. La trasmissione va in onda il sabato alle 8.35 e la domenica alle 8.20, mescolando intrattenimento e attualità. La programmazione si mantiene stabile negli orari e nel formato, offrendo una combinazione di spettacolo, notizie e giochi. Non sono stati annunciati cambiamenti significativi rispetto alle stagioni precedenti.
Per la quinta stagione consecutiva, il sabato alle 8.35 e la domenica alle 8.20, torna su Rai1 “Uno Mattina Weekly” tra intrattenimento e informazione. Una finestra aperta sull’estate degli italiani. Il tutto fra vacanze, turismo, costume e società. In uno studio rinnovato, Lorella Boccia e Fabio Gallo condurranno il pubblico nei luoghi più suggestivi del nostro Paese supportati degli inviati Fabrizio D’Alessio e Bianca Santoro. Non mancheranno le pagine di attualità, affidate alla conduzione di Giulia Bonaudi, con collegamenti e approfondimenti sulle notizie più rilevanti della settimana. In studio anche i “Neena”, la “morning band” che proporrà dal vivo la colonna sonora della prossima stagione estiva. 🔗 Leggi su Bubinoblog
RITORNA SU RAIUNO UNO MATTINA WEEKLY - LO SPECIALE LA VOCE DELLO SPETTACOLO
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