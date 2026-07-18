L'ondata di calore nelle Marche sta per terminare, con una diminuzione di circa 10°C delle temperature. Sono previsti temporali e rischi di grandine nelle prossime ore, segnando la fine della terza ondata di calore stagionale. Le temperature più alte si sono registrate nei giorni scorsi, ma il calo è già in atto grazie al cedimento del geopotenziale. Le previsioni indicano che il maltempo interesserà diverse zone nelle prossime ore.

La terza ondata di calore che ha investito le Marche in questa stagione ha davvero i giorni contati. "ll graduale cedimento del geopotenziale in quota - conferma la Protezione civile regionale - determinerà sulle Marche l'instaurarsi di condizioni di instabilità, specie dalla giornata di lunedì 20 luglio quando le temperature subiranno un deciso calo". Un crollo termico che, secondo le previsioni degli esperti di 3bmeteo.com, sulle regioni Adriatiche potrebbe essere anche intorno ai 10 gradi "sotto la spinta di correnti in arrivo direttamente dall'Artico". 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - L'ondata di calore sta per finiretra temporali e rischio grandineTermometro giù di 10°: ecco quando

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Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni. Temporali, grandine e calo delle temperature

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