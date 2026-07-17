Una massa di aria fredda si è spostata sull’Europa centro occidentale, provocando una nuova ondata di maltempo. Sono previste tempeste di grandine e temporali forti in alcune zone nel corso delle prossime ore. Le regioni interessate sono state identificate in base a una mappa che evidenzia le aree a rischio. La perturbazione ha già coinvolto le regioni settentrionali giovedì, causando condizioni meteorologiche avverse.

L'intensa ondata di maltempo che ha colpito le regioni settentrionali nella giornata di giovedì è stata causata dall'arrivo sull'Europa centro occidentale di una massa. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Tempeste di grandine e forti temporali in arrivo, ecco dove e quando: la mappa delle zone a rischio

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Allerta Meteo, caldo estremo e forti temporali ma è confermato il ciclone della prossima settimana!

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