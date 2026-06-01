Inizia l' estate ma crolla il termometro | temporali e grandine temperature giù anche di 10 gradi

Da today.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’estate meteorologica è iniziata con un calo delle temperature e piogge intense. Dopo giorni di caldo anomalo, correnti atlantiche portano temporali e grandinate, facendo scendere i termometri anche di 10 gradi. La perturbazione interessa diverse regioni, con peggioramenti nelle zone settentrionali e centrali. Le condizioni meteo instabili continueranno nelle prossime ore, mentre il caldo si attenua rispetto ai giorni precedenti.

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L’estate meteorologica comincia in controtendenza rispetto al caldo anomalo degli ultimi giorni. Dopo una fase dominata dall’anticiclone subtropicale, sull’Italia tornano correnti atlantiche più instabili, con temporali e un primo calo delle temperature. La diminuzione sarà inizialmente più. 🔗 Leggi su Today.it

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