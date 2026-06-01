Inizia l' estate ma crolla il termometro | temporali e grandine temperature giù anche di 10 gradi

Notizia in breve

L’estate meteorologica è iniziata con un calo delle temperature e piogge intense. Dopo giorni di caldo anomalo, correnti atlantiche portano temporali e grandinate, facendo scendere i termometri anche di 10 gradi. La perturbazione interessa diverse regioni, con peggioramenti nelle zone settentrionali e centrali. Le condizioni meteo instabili continueranno nelle prossime ore, mentre il caldo si attenua rispetto ai giorni precedenti.