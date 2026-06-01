Inizia l' estate ma crolla il termometro | temporali e grandine temperature giù anche di 10 gradi
L’estate meteorologica è iniziata con un calo delle temperature e piogge intense. Dopo giorni di caldo anomalo, correnti atlantiche portano temporali e grandinate, facendo scendere i termometri anche di 10 gradi. La perturbazione interessa diverse regioni, con peggioramenti nelle zone settentrionali e centrali. Le condizioni meteo instabili continueranno nelle prossime ore, mentre il caldo si attenua rispetto ai giorni precedenti.
L’estate meteorologica comincia in controtendenza rispetto al caldo anomalo degli ultimi giorni. Dopo una fase dominata dall’anticiclone subtropicale, sull’Italia tornano correnti atlantiche più instabili, con temporali e un primo calo delle temperature. La diminuzione sarà inizialmente più. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
“Addio primavera”. Meteo Italia, temporali e temperature giù di 10 gradi: dove e quandoLa settimana inizia con un repentino cambiamento delle condizioni climatiche in Italia.
Brusca virata del meteo: pioggia, temporali e temperature giù di 10 gradi. Le previsioniDopo alcuni giorni di sole e temperature quasi estive, la situazione meteorologica a Milano cambia bruscamente.
Argomenti più discussi: Impennata delle temperature, ecco il primo vero assaggio d'estate: si supereranno i 30 gradi; Diamond League, Europei e strada: inizia l'estate della grande atletica; Inizia l’estate Fort Flow-D2N Day to Niht; Alagna, aprono impianti di risalita e rifugi: l’estate inizia in anticipo.
Al #MUSETrento inizia l'estate Con giochi da tavolo, mongolfiere, fiori e stelle riparte la stagione estiva del museo e delle sue sedi. Scopri tutto nella newsletter di questa settimana bit.ly/NewsMUSE29mag2… #newsMUSE x.com
Arriva il caldo, arriva l'estate e inizia la mancanza d'acqua !! Ieri sera nel centro storico alle 17 staccano l'acqua stamattina presto ritorna ma alle 7.45 viene staccata di nuovo! Ho fatto al segnalazione all'Acea, ero la prima quindi controllate se anche a voi man facebook
Inizia l’estate Fort Flow-D2N Day to NihtIl 2 giugno, dalle 10 alle 22, la Fortezza ospiterà una giornata particolare all’insegna del divertimento, per giovani e famiglie ... lanazione.it