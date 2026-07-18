Un gioielliere dovrà versare 3,3 milioni di euro a chi aveva tentato di rubargli i beni. Nel frattempo, il governo ha annunciato che non ci saranno più risarcimenti ai criminali o ai loro familiari. Lo Stato, finora, ha previsto indennizzi anche per i parenti di persone uccise durante attività illegali, mentre le compagnie assicurative non coprono i danni da rapina.

Il gioielliere Mario Roggero dovrà pagare 3,3 milioni a chi provò a derubarlo. Ma Giorgia Meloni garantisce: «Mai più risarcimenti ai criminali». Da un lato lo Stato, almeno finora, ha previsto che anche i congiunti di criminali uccisi durante le loro attività illecite vadano risarciti. Dall’altro, le compagnie di assicurazione, nelle loro polizze vita escludono categoricamente la copertura per polizze sottoscritte da qualcuno la cui morte è causata «da delitti dolosi compiuti o tentati dall’assicurato». Il crimine, insomma, viene trattato al pari di altre attività lecite ma rischiose, come le corse d’auto o di moto, l’arrampicata, il kite surf e varie altre. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Lo Stato tutela i ladri più dell’assicurazione, che non dà un euro per i danni da rapina

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Operation Fearless has arrived in Soho Road and Handsworth Triangle

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