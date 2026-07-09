Monopattini l’inghippo dell’assicurazione | perché la polizza sulla micromobilità da 39 euro non basta per mettersi in regola

Dal 16 luglio, chi utilizza un monopattino elettrico in Italia è obbligato ad avere un’assicurazione Rca, oltre all’obbligo di esporre il targhino. Questa novità si aggiunge all’obbligo di dotarsi di un’etichetta identificativa, introdotto due mesi fa. Tuttavia, la polizza sulla micromobilità, che costa circa 39 euro, non è sufficiente per essere in regola con questa nuova normativa.

Due mesi dopo l’obbligo del targhino, sta per scattare anche l’ obbligo di assicurazione: dal 16 luglio chi circola in Italia con un monopattino elettrico dovrà avere anche una vera assicurazione Rca (responsabilità civile autoveicoli). E in questa sigla sta tutto il caos di questi giorni. Perché molte polizze Rc “capofamiglia” coprono anche la micromobilità urbana, e questo ha fatto erroneamente pensare che chi ne avesse sottoscritta una fosse in regola con le nuove norme. Ma così non è: per i monopattini elettrici, dalla prossima settimana, non basterà la polizza sulla micromobilità ma servirà una specifica assicurazione Rca collegata alla targa identificativa del mezzo. 🔗 Leggi su Open.online

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Monopattini 2026: obbligo targa e assicurazione. Scopri le nuove date!

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