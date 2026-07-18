Lo rifarei subito! Mario Roggero contro Luca Sommi | torna virale il video dello scontro in tv

Nelle ultime ore, sui social è tornato virale un video di un acceso confronto televisivo tra un commerciante e un giornalista. Il video risale a un episodio passato, ma è stato riproposto dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione nei confronti del commerciante. In un'intervista, l'uomo ha affermato di rifare l’episodio subito, senza modifiche. La registrazione mostra un confronto acceso tra i due, con il commerciante che si rivolge direttamente al giornalista.

Nelle ultime ore, dopo la sentenza definitiva della Corte di Cassazione nei confronti del gioielliere Mario Roggero, è tornato a circolare sui social il video di un acceso confronto in tv tra il commerciante e il giornalista Luca Sommi. Lo scontro risale al dicembre 2023, durante una puntata di Dritto e Rovescio su Rete 4. Scontro tra Luca Sommi e Mario #Roggero “Come stabiliamo la Giustizia in questo paese? Ognuno la fa per se? Così finiamo nel Far West” “io in quel momento dovrei telefonare alla Polizia e aspettare mezz’ora che arrivi? Ma stiamo scherzando?” @Drittorovescio #DrittoeRovescio pic.twitter.com3peK4pud7C — Emei Markus (@EmeiMarkus) December 7, 2023 Roggero, allora appena condannato in primo grado a 17 anni di carcere dalla Corte d’Assise di Asti, era ospite del programma di Paolo Del Debbio. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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