Lo fermano a un posto di blocco poi l’orrore | cosparge un agente di benzina e appicca il fuoco

Da thesocialpost.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cabras, durante un controllo stradale, un uomo ha versato benzina su un agente e ha dato fuoco. L’incidente si è verificato in un posto di blocco e ha causato paura tra le persone presenti. L’agente è stato ferito, ma le sue condizioni non sono state rese note. La polizia ha fermato l’uomo e sta indagando sull’accaduto. Nessun altro dettaglio sulle motivazioni dell’aggressione o su eventuali arresti.

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Momenti di terrore a Cabras, in provincia di Oristano, dove un normale controllo stradale si è trasformato in un’aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime. Un automobilista, fermato dagli agenti perché procedeva con evidenti difficoltà alla guida e senza patente, avrebbe reagito tentando di incendiare un poliziotto e l’auto di servizio utilizzando una tanica di benzina. L’uomo è stato bloccato e arrestato con le accuse di tentato incendio e resistenza a pubblico ufficiale. Il controllo e il rifiuto dell’alcoltest. L’episodio è avvenuto nel centro di Cabras, dove una pattuglia della polizia stava effettuando un normale posto di controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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