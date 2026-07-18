Un passeggero turco si rifiuta di sedersi accanto a una donna su un volo e schiaffeggia una hostess. Secondo quanto riferito, il comportamento è stato motivato dall’affermazione “Lo dice la Sharia”. La scena si è svolta durante il volo, con l’uomo che ha insistito nel mantenere le sue posizioni, ignorando le richieste di calmarsi. La compagnia ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

L ’ islamizzazione in Europa sembra ormai un processo irrevocabile: ci sono Paesi in cui la presenza di soggetti radicalizzati e ortodossi nell’ideologia è talmente radicata che appare oggi difficile invertire la rotta. Dalla Francia alla Germania, passando per il Belgio e l'Austria e, a breve, anche la Spagna in conseguenza delle sanatorie degli irregolari, sono l’esempio di come la penetrazione di ideologie radicali e il rifiuto dei valori occidentali rappresentino una minaccia concreta per la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini. L’ultimo inquietante episodio originato in Germania dimostra come la pretesa di imporre i precetti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lo dice la Sharia". E il turco rifiuta di sedersi accanto a una donna in aereo e schiaffeggia la hostess

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