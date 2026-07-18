Lo dice la Sharia E il turco rifiuta di sedersi accanto a una donna in aereo e schiaffeggia la hostess

Da ilgiornale.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un passeggero turco si rifiuta di sedersi accanto a una donna su un volo e schiaffeggia una hostess. Secondo quanto riferito, il comportamento è stato motivato dall’affermazione “Lo dice la Sharia”. La scena si è svolta durante il volo, con l’uomo che ha insistito nel mantenere le sue posizioni, ignorando le richieste di calmarsi. La compagnia ha segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L ’ islamizzazione in Europa sembra ormai un processo irrevocabile: ci sono Paesi in cui la presenza di soggetti radicalizzati e ortodossi nell’ideologia è talmente radicata che appare oggi difficile invertire la rotta. Dalla Francia alla Germania, passando per il Belgio e l'Austria e, a breve, anche la Spagna in conseguenza delle sanatorie degli irregolari, sono l’esempio di come la penetrazione di ideologie radicali e il rifiuto dei valori occidentali rappresentino una minaccia concreta per la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini. L’ultimo inquietante episodio originato in Germania dimostra come la pretesa di imporre i precetti... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lo dice la sharia e il turco rifiuta di sedersi accanto a una donna in aereo e schiaffeggia la hostess
© Ilgiornale.it - "Lo dice la Sharia". E il turco rifiuta di sedersi accanto a una donna in aereo e schiaffeggia la hostess
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Rifiuta di sedersi accanto a una donna in aereo e schiaffeggia la hostess: denunciato turco con passaporto tedescoUn uomo con passaporto tedesco è stato denunciato dopo aver rifiutato di sedersi accanto a una donna su un volo e aver schiaffeggiato una hostess.

Hantavirus, una donna in isolamento dopo viaggio con una vittima: «Sospetto contagio». Negativa la hostess di KlmUna donna è attualmente in isolamento in un ospedale di Alicante, in Spagna, dopo aver manifestato tosse e malessere generale.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web