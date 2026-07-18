Alle 13.30 è partita la tappa del Tour de France tra Mulhouse e Le Markstein Fellering. La corsa vede in gara i principali favoriti per la classifica generale, con Tadej Pogacar che punta a conquistare la quarta vittoria in questa edizione.

Attesa per la grande sfida tra i favoriti in chiave classifica generale. Tadej Pogacar è pronto a vincere ancora, timbrando per la quarta volta il cartellino in questa Grande Boucle. Lo sloveno potrebbe fare la differenza sul finale e staccare nuovamente un Jonas Vingegaard che continua però a sperare nel riscatto: il danese del Team Visma Lease a Bike cerca una prova d’orgoglio per contrastare il campione del mondo. Occhio alla lotta spettacolare che ci attende in chiave podio: da Lipowitz ad Evenepoel passando per Ayuso e Seixas, tutti vogliono agguantare il terzo gradino verso Parigi. Quattro salite classificate tra la prima e la seconda categoria e l’importante dislivello di 3800 metri rappresentano il piatto forte di una giornata nella quale i ciclisti dovranno dare fondo a tutte le proprie energie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Tour de France, dalle 13.30 la tappa Mulhouse-Le Markstein Fellering

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El Tour de Paul Seixas | Etapa 14 | Mulhouse - Le Markstein Fellering | Tour de France 2026 (Steam)

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