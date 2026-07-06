CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.16 Fa caldissimo anche quest’oggi: il termometro marca 33°. 13.13 Ci prova ancora Egan Bernal (Netcompany INEOS). 13.10 Ripresi dal gruppo gli attaccanti. 13.07 Cambio della bici per Lenny Martinez (Bahrain-Victorious). 13.06 Un gruppetto di circa dieci elementi, con Egan Bernal, Richard Carapaz e Mathieu Van Der Poel, si è riportato sul classe ’90 neozelandese. 13.03 Attacca in discesa George Bennett (NSN Cycling Team). 13.02 Dopo lo scollinamento Valentin Paret-Peintre e Javier Romo sono stati ripresi dal gruppo. Da segnalare in difficoltà Cian Uijtdebroeks, che ha perso qualche metro dal plotone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: ci provano in tanti ma non decolla la fuga

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TOUR DE FRANCE 2026 DECATHLON / TAPPA / CRONO A SQUADRE / Gameplay

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