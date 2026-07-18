Durante la tappa del Tour de France 2026, cinque corridori sono ancora in fuga, mentre uno è rimasto indietro. La corsa si avvicina alla salita, coinvolgendo anche il gruppo in maglia gialla. Il ritardo del gruppo principale rispetto ai fuggitivi è di circa due minuti. Un corridore attardato, indicato come Tiberi, non fa più parte del gruppo di testa. La gara prosegue con aggiornamenti in tempo reale sulla classifica generale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 15.10 Comincia la salita anche per il gruppo maglia gialla. Il ritardo del plotone di Pogacar è di 2?. 15.08 I cinque al comando hanno 38? di vantaggio sul terzetto alle loro spalle. La maxi fuga continua a perdere terreno e si trova adesso a 1’33”. 15.06 Comincia la seconda salita di giornata, il GPM di seconda categoria del Col du Page (9,8km al 4,8%). 15.04 Non c’è assolutamente intesa nel maxi-plotone in fuga. Vista la qualità del quintetto in testa sarà difficilissimo per questi corridori tornare davanti quando la strada sale. 15.01 100 km al traguardo! 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: rimangono in 5 in fuga, Tiberi attardato

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Tour de France 2026 Stage 14 Preview: Tadaj Pogacar Repeat

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