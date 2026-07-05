LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre al comando il gruppo controlla
Durante la tappa di oggi, tre corridori sono rimasti in fuga, mentre il gruppo ha aumentato la velocità allo sprint intermedio, portandosi a 1 minuto e 25 secondi di distanza. La corsa continua con il gruppo che controlla la situazione, mentre i fuggitivi cercano di mantenere il vantaggio. La gara si sta svolgendo sotto il sole, con i ciclisti che affrontano le strade in pendenza e rettilinei.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 15.50 Con l’accelerazione allo sprint intermedio il gruppo si è portato a 1’25” dai fuggitivi. 15.48 80 km al traguardo, è iniziata la Côte de Begues (6.1 km al 6.5% medio, seconda categoria). 15.46 Biniam Girmay si prende il quarto posto dello sprint, davanti a Pedersen. 15.45 Soudal e Alpecin in testa al gruppo, i velocisti faranno lo sprint per il traguardo intermedio. 15.44 Moleenar vince lo sprint intermedio, prendendosi 25 punti per la classifica della maglia verde. Dietro di lui Engelhardt e Van der Broek. 15.43 Rimangono da affrontare 1430 metri di dislivello. 🔗 Leggi su Oasport.it
The Tour de France 2026 Route Nobody Is Ready For
Notizie e thread social correlati
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: tre uomini al comando dopo 15 kmDopo i primi 15 chilometri della tappa del Tour de France 2026, tre corridori sono al comando con un vantaggio di circa 15 secondi.
LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: un terzetto al comando con 3? sul gruppo a 100 km dall’arrivoA circa 100 chilometri dall’arrivo, il gruppo si trova a poche decine di secondi da un terzetto di testa.
Temi più discussi: Tour de France, oggi prima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv (in chiaro); Tour de France 2026: La classifica generale, le maglie e tutti i risultati di tappa LIVE; DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Seconda Tappa; Tour de France 2026 - Le Strade del Tour: 1a tappa - Video.
New post: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Seconda Tappa is live with our interactive, text-based coverage. Get live rider tracking, updated gaps, and dynamic stage insights from 13:45 onward, plus TV and streaming details for Rai2 and Eurosport. Read t x.com
LIVE TOUR DE FRANCE: DRAMMA MOVISTAR SUL MONTJUÏC! Clamoroso colpo di scena sulle strade di Barcellona durante la cronosquadre d'apertura! Il Tour de France comincia subito in salita, e nel peggiore dei modi, per Cian Uijtdebroeks. I facebook
È allora che l'altro corridore deve cercare di batterlo - Alejandro Valverde su come gestire Pogacar al Tour de France reddit
Tour de France, la 2^ tappa in diretta liveAltra tappa catalana per il Tour de France. Si parte da Tarragona e si arriva di nuovo a Barcellona, salendo sempre lungo la collina del Montjuic (da ripetere tre volte), con lo strappo finale dello ... sport.sky.it
Tour De France: tuttePer continuare a fornirti un’informazione di qualità: ... gazzetta.it