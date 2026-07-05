LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | tre al comando il gruppo controlla

Notizia in breve

Durante la tappa di oggi, tre corridori sono rimasti in fuga, mentre il gruppo ha aumentato la velocità allo sprint intermedio, portandosi a 1 minuto e 25 secondi di distanza. La corsa continua con il gruppo che controlla la situazione, mentre i fuggitivi cercano di mantenere il vantaggio. La gara si sta svolgendo sotto il sole, con i ciclisti che affrontano le strade in pendenza e rettilinei.