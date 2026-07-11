Durante la tappa di oggi del Tour de France 2026, i tre attaccanti hanno mantenuto circa un minuto e trenta secondi di vantaggio sul gruppo principale. La corsa sta attraversando un tratto di strada in leggera discesa, che consente ai fuggitivi di guadagnare qualche secondo. La classifica generale si aggiorna in tempo reale, mentre i ciclisti continuano a pedalare lungo il percorso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 14.14 La corsa sta affrontando un tratto di strada in leggera discesa. 14.11 La Francia non ha ancora vinto una tappa in questa edizione del Tour de France. 14.08 Si è leggermente staccato dal gruppo Dorian Godon (Netcompany INEOS) per recarsi all’ammiraglia. 14.05 Torna a salire il margine dei tre fuggitivi: gruppo a 1’33”. 14.02 Oggi è il compleanno di Lenny Martinez (Bahrain-Victorious). Il corridore francese compie ventitré anni. 13.59 Il margine dei battistrada sul gruppo è di 1’12”. 13.56 La corsa sta per fare il suo ingresso nel comune di Fossemagne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: intorno al 1’30” il margine dei tre attaccanti sul gruppo

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Tour de France 2026 Stage 8 Preview: Trickier Than It Looks

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