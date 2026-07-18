Tappa di oggi del Tour de France 2026 in corso con Pogacar che si sta distanziando sul Col du Haag. La corsa prosegue con i ciclisti impegnati su salite e discese, mentre il gruppo principale si mantiene compatto. Nessun cambio di leadership annunciato fino a questo momento, e le differenze tra i favoriti restano minime. Gli atleti affrontano le ultime rampe con ritmo serrato, e le posizioni si definiscono in vista della conclusione di giornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della quattordicesima tappa del Tour de France 2026. Dopo la tappa di ieri, in cui gli uomini di classifica si sono risparmiati, la frazione di oggi promette spettacolo e grande lotta fra i big in gara. La frazione di oggi, da Mulhouse a Le Markstein per un totale di 155,3 km, è una di quelle che potrebbe ribaltare completamente la classifica fin qui costituita. Sono quattro i GPM che il gruppo dovrà affrontare, tre di prima categoria e uno di seconda, che complessivamente contano 3800 metri di dislivello. La tappa comincia con un breve tratto di pianura, praticamente l’unico di tutta la giornata, che termina con il traguardo volante di Watwiller, posto a 12km dal via. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar può fare il vuoto sul Col du Haag

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Tour de France 2026 Stage 13 Preview: GC Fight Or Escape

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