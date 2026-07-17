LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar si muoverà sul Ballon d’Alsace?

Notizia in breve

Durante la tredicesima tappa del Tour de France 2026, è stato segnalato che il ciclista Pogacar potrebbe muoversi sul Ballon d’Alsace. La tappa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili attraverso la diretta live. I partecipanti stanno affrontando il percorso pianificato, con alcuni atleti che si sono distanziati nel corso della gara. La corsa continua con vari cambi di posizione e azioni in corso tra i corridori.