LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Pogacar si muoverà sul Ballon d’Alsace?
Durante la tredicesima tappa del Tour de France 2026, è stato segnalato che il ciclista Pogacar potrebbe muoversi sul Ballon d’Alsace. La tappa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili attraverso la diretta live. I partecipanti stanno affrontando il percorso pianificato, con alcuni atleti che si sono distanziati nel corso della gara. La corsa continua con vari cambi di posizione e azioni in corso tra i corridori.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Tour de France 2026. Dopo due tappe pianeggianti dedicate principalmente alle ruote veloci, le salite tornano ad essere protagoniste di questa Grande Boucle. La frazione odierna partirà da Dole mentre l’arrivo è posto dopo 205.8 km a Belfort. La prima metà del percorso è pianeggiante fino ad arrivare allo sprint intermedio di Melisey, posto ai piedi del Col des Croix (5.1 km al 4.7% di pendenza media), prima salita di giornata con GPM di terza categoria. Il gruppo affronterà il Ballon d’Alsace (9.1 km al 6. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026 Stage 9 Highlights
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