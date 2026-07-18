La tappa del Tour de France 2026 inizia con un breve tratto di pianura, che si conclude con il traguardo volante di Watwiller, a 12 chilometri dal via. Dopo questo tratto, il percorso prosegue con salite e discese, tra cui la salita al Col du Haag, dove il ciclista sloveno potrebbe tentare di accelerare. La cronaca in tempo reale permette di seguire gli sviluppi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.16 La tappa comincia con un breve tratto di pianura, praticamente l’unico di tutta la giornata, che termina con il traguardo volante di Watwiller, posto a 12km dal via. Dopo lo sprint intermedio la strada comincia subito a salire verso il primo GPM di giornata, il Grand Ballon (21,5 chilometri al 4,8%). 13.13 La frazione odierna, da Mulhouse a Le Markstein per un totale di 155,3 km, è una di quelle che potrebbe ribaltare completamente la classifica fin qui costituita. Sono quattro i GPM che il gruppo dovrà affrontare, tre di prima categoria e uno di seconda, che complessivamente contano 3800 metri di dislivello. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar pronto ad involarsi sul Col du Haag

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Tour de France 2026 Stage 14 Preview: Tadaj Pogacar Repeat

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