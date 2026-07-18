Una bomba d’acqua ha colpito il gruppo durante la frazione di oggi, che è iniziata sotto una forte tempesta. Al 12° chilometro è stato raggiunto lo sprint intermedio, con le squadre dei velocisti che si sono posizionate in testa al gruppo per controllare gli eventi e tentare di conquistare il traguardo volante. La corsa si svolge sotto condizioni meteorologiche avverse, con il gruppo che affronta la pioggia intensa fin dai primi chilometri.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 13.40 Lo sprint intermedio è posto dopo solo 12km dal via. Le squadre dei velocisti sono in testa al gruppo e controllano la situazione per giocarsi il traguardo volante senza una fuga davanti. 13.38 Non attacca nessuno in cima al gruppo! Per il momento nessun corridore sembra desideroso di portare via una fuga. 13.36 Comincia la tappa! Sventolata la bandiera che dà inizio alla corsa. 13.34 Nella fuga di giornata potrebbero entrare anche corridori di classifica rimasti attardati e volenterosi di recuperare minuti sui rivali. Attenziona anche alla presenza di gregari dei big, che potrebbero agire come teste di ponte per i propri capitani. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: bomba d’acqua sul gruppo! Avvio di frazione nella tempesta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Tour de France 2026 Stage 14 Preview: Tadaj Pogacar Repeat

Notizie e thread social correlati

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione per attaccantiLa quarta tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi con una frazione dedicata agli attaccanti.

LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: la frazione più lunga, Pogacar si muoverà sul Ballon d’Alsace?Oggi si svolge la tredicesima tappa del Tour de France 2026, la più lunga della corsa.

Temi più discussi: DIRETTA Tour de France 2026 LIVE, Undicesima Tappa; Tour de France. Sprint per Mauro Schmid: vince la 13esima tappa. Pogacar ancora in maglia gialla; LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Merlier cala il tris a Chalon sur Soane, sul podio Kooij e Philipsen; Tour de France, oggi decima tappa: orari, percorso e dove vederla in tv.

Dai un’occhiata alla DIRETTA Tour de France 2026 LIVE Dodicesima Tappa: analisi della tappa pianeggiante da Magny-Cours a Chalon-sur-Saône, orari, scalette di salite e favoriti. Segui la diretta interattiva con live tracking, distacchi in tempo reale e c… x.com

Il primo Tour de France nel 1903: una piccola corsa a scopo pubblicitario reddit

Tour de France. Oggi si va da Mulhouse a Le Markestein. Pogacar ancora in maglia gialla13esima tappa, sprint vincente per Schmid Mauro Schmid trionfa nella tredicesima tappa del Tour de France 2026, la Dole-Belfort di 205,8 km. Il corridore svizzero, inseritosi nella maxi-fuga di giorna ... msn.com

Tour de France, la 14^ tappa in diretta liveTadej Pogacar ha risposto con una battuta al Principe Alberto di Monaco che, in visita al Tour de France, ha dichiarato che lo sloveno sarà con ogni probabilità ai nastri di partenza della Vuelta 2026 ... sport.sky.it