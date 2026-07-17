LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la frazione più lunga Pogacar si muoverà sul Ballon d’Alsace?

Da oasport.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Oggi si svolge la tredicesima tappa del Tour de France 2026, la più lunga della corsa. La frazione si svolge su un percorso che include il Ballon d’Alsace. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le sfide della giornata. La tappa si svolge in un contesto di condizioni climatiche variabili e con diversi tratti di montagna e pianura. Seguono aggiornamenti sui tempi e le posizioni dei principali favoriti.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 2026 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della tredicesima tappa del Tour de France 2026. Dopo due tappe pianeggianti dedicate principalmente alle ruote veloci, le salite tornano ad essere protagoniste di questa Grande Boucle. La frazione odierna, la più lunga di questa edizione, partirà da Dole mentre l’arrivo è posto dopo 205.8 km a Belfort. La prima metà del percorso è pianeggiante fino ad arrivare allo sprint intermedio di Melisey, posto ai piedi del Col des Croix (5.1 km al 4.7% di pendenza media), prima salita di giornata con GPM di terza categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.

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