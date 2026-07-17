LIVE Tour de France 2026 tappa di oggi in DIRETTA | la frazione più lunga Pogacar si muoverà sul Ballon d’Alsace?

Notizia in breve

Oggi si svolge la tredicesima tappa del Tour de France 2026, la più lunga della corsa. La frazione si svolge su un percorso che include il Ballon d’Alsace. La classifica generale viene aggiornata in tempo reale, mentre i ciclisti affrontano le sfide della giornata. La tappa si svolge in un contesto di condizioni climatiche variabili e con diversi tratti di montagna e pianura. Seguono aggiornamenti sui tempi e le posizioni dei principali favoriti.