La quarta tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi con una frazione dedicata agli attaccanti. La corsa è in corso e gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale. La tappa prevede diverse asperità e si conclude con un arrivo che potrebbe favorire fughe e azioni di attacco. La diretta viene aggiornata costantemente per seguire gli sviluppi della corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa del Tour de France 2026. Dopo le tre tappe inaugurali in Spagna la Grande Boucle entra finalmente in Francia con una frazione scoppiettante e di difficile lettura. La partenza è posta da Carcassonne mentre l’arrivo è situato a Foix dopo 181.9 km. Percorso molto mosso con 4 salite ufficiali. La prima ascesa è il Col des Bedos (3.4 km al 4.4% di pendenza media) posto dopo quasi 50 chilometri e seguito dal Col du Paradis (5.6 km al 4.3%). Dopo una discesa ed un breve tratto di pianura si torna a salire con il Col du Coudons (10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tour de France 2026, tappa di oggi in DIRETTA: frazione per attaccanti

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Tour de France 2026 Stage 3 Preview: Yellow In Danger

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