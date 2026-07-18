LIVE Mercato | Cagliari niente rinnovo per Belotti La Lazio rilancia per Dominguez

Il Cagliari ha deciso di non rinnovare il contratto di Andrea Belotti, come annunciato dal direttore sportivo. Dopo visite mediche approfondite, la società ha valutato che i tempi non permettono di proseguire con l’attaccante. La decisione è stata comunicata ufficialmente e il giocatore non continuerà con il club. Nel frattempo, la Lazio ha presentato un’offerta per il centrocampista Dominguez.

Niente rinnovo per Andrea Belotti al Cagliari. È stato il ds Pietro Accardi ad annunciarlo: "Volevamo ripartire da lui e concedergli un’opportunità, ma purtroppo dopo le visite approfondite i tempi si sono allungati e abbiamo pensato, a malincuore, che non sia opportuno continuare con lui". La Lazio pronta ad alzare l’offerta sia per lo spagnolo Dominguez sia per il brasiliano Kennedy. Sono loro gli obiettivi per la difesa e per l’attacco. L’operazione più calda al momento è quella che riguarda Dominguez. La Dinamo Zagabria ha rifiutato la prima offerta biancoceleste che consisteva in un prestito da 3 milioni con riscatto (senza obbligo) a 8,5 milioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Perché il CAGLIARI dovrebbe rinnovare BELOTTI (5 motivi)

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