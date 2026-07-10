LIVE Mercato | la Lazio aspetta Dominguez il Bologna punta su Gunther

Il Parma lavora per ottenere in prestito Gabriel Strefezza, di proprietà dell’Olympiakos, che è considerato fondamentale per Carlos Cuesta. La trattativa tra i due club è in corso, con i dirigenti emiliani che cercano di convincere i greci a cedere il fantasista. Intanto, la Lazio aspetta Dominguez, mentre il Bologna punta su Gunther.

Parma deve sistemare la questione che riguarda Gabriel Strefezza: l’italo-brasiliano è di proprietà dell’Olympiakos, i dirigenti emiliani lavorano per convincere i greci a cedere il cartellino del fantasista, considerato elemento imprescindibile per Carlos Cuesta. Suzuki è richiesto da Aston Villa e Leeds. Prezzo tra i 30 e i 35 milioni. Keita continua a essere monitorato da Everton e Leeds e anche in questo caso la cifra per avere il belga si aggira sui 35 milioni. C’era anche Elias Havel, ieri a Pegli, nel primo giorno di lavoro dei rossoblù agli ordini di Daniele De Rossi. L’attaccante austriaco (il cui acquisto verrà ufficializzato nelle... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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