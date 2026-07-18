Durante la partita tra Italia e Argentina nella Nations League di volley 2026, l’Italia ha raggiunto un punteggio di 22-20 nel secondo set. L’Italia ha ottenuto un match point con un attacco di Lavia, che ha chiuso con una pipe. Successivamente, Argentina ha ottenuto un punto grazie a un primo tempo di Martin Ramos, portando il punteggio a 23-22.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-22 Arriva il cambio palla! Lavia riceve e chiude la pipe che ci manda a match point! 23-22 Primo tempo di Martin Ramos. Ci serve un cambio palla immediato. 23-21 Palla complessa da attaccare ma non per Bottolo! L’azzurro da posto quattro lavora la palla e la insacca nel muro avversario. Sanguinetti rientra in campo al posto di Sani. 22-21 Esce il servizio di Sani, i sudamericani restano lì. Questa volta il time-out è dell’Argentina. 22-20 Parallela perfetta di Bottolo, sempre da posto quattro. Sani entra al servizio al posto di Sanguinetti. 21-20 Grandissima diagonale di Bottolo da posto quattro! Time-out di De Giorgi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Argentina 2-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: azzurri vicini alla vittoria tonda, 22-20

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