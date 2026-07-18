Gli azzurri hanno vinto il secondo set contro l’Argentina con il punteggio di 25-22. Lavia ha concluso con una parallela da posto quattro. Sul 24-22, il servizio di Bottolo è finito in rete, regalando il punto agli avversari. La partita si svolge durante la Nations League volley 2026. La partita è in diretta e gli aggiornamenti sono disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 Il secondo set è degli azzurri! Lavia chiude il parziale con una parallela vincente da posto quattro. 24-22 In rete il servizio di Bottolo. Non c’è il fallo, il punto è dell’Italia. Challenge dell’Argentina sul possibile fallo di piede di Bottolo. 24-21 Bottolo tira fortissimo la diagonale da posto quattro, gli azzurri escono da una buca che stava per diventare profonda ma il set non è ancora finito. Secondo time-out di De Giorgi in pochi secondi. 23-21 Mani fuori di Gomez da posto due. Time-out di De Giorgi. 23-20 Ace di Vicentin. 23-19 Muro bestiale di Armoa sulla parallela di Romanò che attaccava da posto due. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Argentina 2-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: gli azzurri raddoppiano con il 25-22 del secondo set

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