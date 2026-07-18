LIVE Italia-Argentina 1-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri vicini al secondo set ma occhio agli avversari 23-20

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la partita tra Italia e Argentina nella Nations League di volley 2026, gli azzurri sono avanti 23-20 nel secondo set. In questa fase, l'allenatore ha chiesto un time-out, mentre Vicentin ha realizzato un ace portando il punteggio a 23-20. Prima, Armoa ha effettuato un muro efficace sulla parallela di Romanò, che attaccava da posto due. I giocatori si preparano per gli ultimi scambi del set, con l'Italia che cerca di consolidare il vantaggio.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out di De Giorgi. 23-20 Ace di Vicentin. 23-19 Muro bestiale di Armoa sulla parallela di Romanò che attaccava da posto due. 23-18 In rete il servizio di Giannelli. 23-17 Primo tempo di Mati. 22-17 In rete il servizio di Sanguinetti. 22-16 Lavia chiude una pipe rapidissima! 21-16 Mani fuori perfetto di Gomez in parallela. 21-15 Si ferma sul nastro il servizio di Armoa. 20-15 Vicentin trova la pipe. 20-14 Lavia riceve e lavora l’attacco sulle mani del muro, il colpo da posto quattro esce con la deviazione. 19-14 Armoa chiude la parallela da posto quattro. 19-13 Parallela vincente di Lavia da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it

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