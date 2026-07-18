LIVE Italia-Argentina 2-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri alla ricerca dello sprint decisivo 12-9

Notizia in breve

Durante la partita tra Italia e Argentina nella Nations League di volley, l’Italia ha raggiunto un punteggio di 14-12, con un servizio dello schiacciatore che ha portato il punto. In precedenza, l’Argentina aveva segnato con un ace di Armoa, che ha deviato il nastro, portando il punteggio a 13-12. Prima, Gomez aveva messo a segno una diagonale efficace da posto due, portando l’Italia a 13-11. La partita è in corso con l’Italia avanti 2-0 nel punteggio complessivo.