LIVE Italia-Argentina 2-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri alla ricerca dello sprint decisivo 12-9
Durante la partita tra Italia e Argentina nella Nations League di volley, l’Italia ha raggiunto un punteggio di 14-12, con un servizio dello schiacciatore che ha portato il punto. In precedenza, l’Argentina aveva segnato con un ace di Armoa, che ha deviato il nastro, portando il punteggio a 13-12. Prima, Gomez aveva messo a segno una diagonale efficace da posto due, portando l’Italia a 13-11. La partita è in corso con l’Italia avanti 2-0 nel punteggio complessivo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14-12 In rete il servizio dello schiacciatore. 13-12 Armoa trova l’ace con la deviazione del nastro. 13-11 Ottima diagonale da posto due di Gomez. 13-10 Sanguinetti risponde a modo, primo tempo anche per lui. 12-10 Primo tempo di Zorba. Time-out dell’Argentina. 12-9 Ace di Romanò! 11-9 Altro colpo di seconda di Giannelli. 10-9 Armoa cerca di lavorare il colpo, ma la palla non trova il campo. 9-9 Deviazione del muro decisiva trovata da Armoa da posto quattro. 9-8 Romanò trova la diagonale da posto due. 8-8 Primo tempo di Galassi. 7-8 Gomez salta sulle mani del muro e chiude la diagonale. 7-7 Mani fuori di Vicenzin da posto quattro. 🔗 Leggi su Oasport.it
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