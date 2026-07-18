LIVE Italia-Argentina Nations League volley 2026 in DIRETTA | manca poco alla sfida da dentro o fuori degli azzurri

Mancano circa dieci minuti all'inizio della partita tra Italia e Argentina, con le squadre impegnate nel riscaldamento finale. L'Argentina occupa attualmente il quattordicesimo posto in classifica nella Nations League, non vivendo una delle sue stagioni migliori.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.10 Mancano dieci minuti all’inizio della sfida, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento. 12.08 La formazione albiceleste non sta vivendo la miglior Nations League della sua storia, visto che al momento si trovano al quattordicesimo posto in classifica. Gli azzurri oggi partono favoriti ma il roster argentino è pieno di esperienza che può impensierirci. 12.07 Questa, invece, la rosa dell’Argentina: Palleggiatore: Matias Sanchez Pages, Matias Giraudo Schiacciatore: Jan Martinez Franchi, Luciano Palonsky, Fausto Diaz, Manuel Armoa, Luciano Vicentin Centrale: Joaquin Gallego, Agustin Loser, Martin Ramos, Nicolas Zerba Opposto: German Alfredo Gomez, Pablo Sergio Koukartsev Libero: Franco Massimino 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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