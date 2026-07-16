LIVE Italia-Belgio 1-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri vicini al secondo set ma occhio agli avversari 23-21

Notizia in breve

Durante la partita di Nations League di volley, l’Italia conduce 23-21 nel secondo set contro il Belgio. In questa fase, l’allenatore ha chiesto un time-out, mentre un errore di Bottolo ha permesso agli avversari di avvicinarsi. Un recupero difensivo di Reggers ha contribuito a mantenere il punteggio favorevole.