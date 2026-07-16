LIVE Italia-Belgio 1-0 Nations League volley 2026 in DIRETTA | azzurri vicini al secondo set ma occhio agli avversari 23-21
Durante la partita di Nations League di volley, l’Italia conduce 23-21 nel secondo set contro il Belgio. In questa fase, l’allenatore ha chiesto un time-out, mentre un errore di Bottolo ha permesso agli avversari di avvicinarsi. Un recupero difensivo di Reggers ha contribuito a mantenere il punteggio favorevole.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out De Giorgi. 23-21 Pasticcio di Bottolo che si fa murare il pallone spinto, da segnalare un grandissimo recupero eseguito da parte di Reggers. 23-20 Mani fuori di Plaskie da posto quattro. 23-19 Grandissima parallela da seconda linea di Romanò. Rientra Sanguinetti per Sani, con il centrale che esce ovviamente per Balaso. 22-19 Il primo tempo di D’Heer passa nonostante la deviazione del nastro. 22-18 Pasticcio di Valkiers che liscia completamente il palleggio. Time-out del Belgio. 21-18 Arriva il muro dell’Italia, ci pensa Mati. Sani entra al posto di Sanguinetti per il servizio. 20-18 Ancora un errore al servizio per Reggers. 🔗 Leggi su Oasport.it
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