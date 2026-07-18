Gli azzurri guidano 10-7 nel secondo set contro l'Argentina nella partita di Nations League volley 2026. Dopo un buon inizio, gli italiani hanno preso il comando con una ricezione efficace e una schiacciata di Romanò. Gli argentini hanno chiesto un time-out dopo aver subito il punto. La partita prosegue in tempo reale, con aggiornamenti sulla performance delle squadre.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Time-out degli argentini. 10-7 Ricezione slash di Armoa, Romanò chiude con la schiacciata di prima intenzione. 9-7 Grandissima parallela di Romanò da posto due. 8-7 Forza dai nove metri Bottolo, ma sbaglia anche lui. 8-6 Vicentin manda fiori il servizio. 7-6 Parallela vincente di Gomez da posto due. 7-5 Anche Sanchez sbaglia dai nove metri. 6-5 Sanguinetti manda fuori la battuta. 6-4 Manata di Bottolo con la diagonale da posto quattro. 5-4 Diagonale stretta e meravigliosa di Romanò da posto due. 4-4 Ancora un primo tempo di Zerba. 4-3 Romanò spinge la diagonale da seconda lina. 3-3 Mani fuori di Zerba dal primo tempo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Argentina 1-0, Nations League volley 2026 in DIRETTA: ottimo inizio degli azzurri nel secondo set, 10-7

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