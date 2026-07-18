Gian Piero Gasperini ha dichiarato che la squadra deve agire più rapidamente sul mercato. Ha specificato che il giocatore Celik, che era in scadenza di contratto, è stato lasciato partire e deve essere sostituito. La nuova stagione della Roma è iniziata, ma il tecnico ha evidenziato come finora non siano arrivate le risposte sperate dal mercato. La squadra cerca un rinforzo per coprire il ruolo lasciato libero.

La nuova stagione della Roma ha già acceso i motori, ma la partenza è tutt’altro che priva di ostacoli. Dal mercato, finora, Gian Piero Gasperini non ha ricevuto le risposte attese. Alle 14 sarà proprio il tecnico a prendere la parola in conferenza stampa da Trigoria. E il clima si annuncia rovente, non soltanto per l’orario: dal caso Celik a un calciomercato che fatica a decollare, saranno numerosi i temi sul tavolo. La conferenza sarà visibile sui canali social (Facebook, X e Youtube) della Roma. LA CONFERENZA STAMPA Sul mancato rinnovo di Celik: dalla nascita di un'idea e la realizzazione dell'idea alla Roma ci siano tempi tecnici troppo compassati. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Live Gasperini: «Dobbiamo essere più veloci sul mercato. Celik era a scadenza, ora va sostituito»

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