Gian Piero Gasperini ha detto che sul mercato bisogna essere più veloci, riferendosi alla possibilità di trasferimenti come quello di Celik alla Juventus. Durante la prima conferenza stampa stagionale, ha sottolineato che l’ambiente è carico e molto sollecitato, senza entrare nel dettaglio di eventuali trattative o nomi specifici.

Mai banale, dritto al punto e senza peli sulla lingua. La prima conferenza stampa stagionale di Gian Piero Gasperini inizia così. "L'ambiente è carico, siamo molto sollecitati. Abbiamo un obiettivo straordinario da raggiungere. E questo vale più di tutto, anche degli imprevisti. Dovremo sfruttare l'entusiasmo della piazza". Poi una battuta sullo Scudetto. "Vogliamo diventare più forti. Se riesci a stare in alto, poi puoi puntare allo Scudetto. L'obiettivo è migliorare. e non parlo solo della classifica". E su Celik, svincolato e appena passato alla Juve: "Società lenta nel chiudere le operazioni? Probabilmente sì. Però a volte siamo un motore a scoppio, altre volte siamo un diesel e alla lunga il diesel viaggia e va avanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Gasperini: "Celik alla Juve? Sul mercato dobbiamo essere più veloci"

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