Il presidente dell'Argentina ha deciso di seguire la finale mondiale da casa, invece di partecipare a New York, per motivi di scaramanzia. La partita vede il talento spagnolo dominare contro il favorito argentino, con Messi che ha commentato la prestazione di Yamal, affermando che può fare la storia ma che si farà di tutto per fermarlo. La sfida tra le due nazionali si sta svolgendo senza la presenza ufficiale del leader argentino.

La sfida fra il furoiclasse argentino è il talento spagnolo domina la finale. Messi su Yamal: "Può fare la storia, ma proveremo a fermarlo". Leggi l'articolo completo Il trofeo originale del Mondiale è stato esposto al Fanatics Fest, festival dello sport che si tiwene annualmente al Javits Center di New York Le immagini delle prove per lo show in occasione della finale della Coppa del Mondo Il presidente dell'Argentina Milei guarderà invece la partita di domenica tra Spagna e Argentina da casa, dove ha già seguito le sette precedenti partite dei campioni in carica nel torneo, tutte vinte. Nel tentativo di aiutare la sua amata nazionale argentina a conquistare il secondo titolo consecutivo, Milei ha aggiunto che indosserà anche la stessa giacca pesante che ha indossato nelle altre vittorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Finale Mondiale: il presidente dell'Argentina Milei non va a New York, la guarda da casa per scaramanzia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

UK urges FIFA to investigate Argentina over Falklands banner at World Cup

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Argentina: presidente Milei non andrà alla finale per scaramanziaIl presidente argentino ha annunciato che non parteciperà alla finale dei Mondiali di calcio per superstizione.

Mondiali 2026, il presidente argentino Milei non andrà alla finale per scaramanziaIl presidente argentino ha annunciato che non assisterà alla finale dei Mondiali 2026 per motivi di superstizione.

Temi più discussi: Finale Mondiali 2026, quando e dove si gioca: data, orario, stadio e dove vederla in streaming; Mondiali 2026, Inghilterra-Argentina: risultato live semifinale; Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Spagna-Argentina finale Mondiale 2026: orario e dove vedere l'ultima partita della Coppa del Mondo in tv.

#Mondiali, il tabellone completo dei sedicesimi di finale del Mondiale live: tutti gli abbinamenti aggiornati x.com

Quali sono le possibilità che la Germania vinca questo mondiale? reddit

Spagna-Argentina, la finale dei Mondiali. Data, orario e dove vedere (Rai o Dazn) il derby tra conquistadoresIl mondo guarda a Spagna-Argentina. La prossima finale dei Mondiali 2026 è un inno alla gioia per gli amanti del calcio per un insieme di incroci e prime volte che rendono ... ilmessaggero.it

Tutte le notizie della giornata del Mondiale arrivato agli ultimi atti: domenica la finale Spagna-Argentina a New YorkTutte le notizie della giornata del Mondiale arrivato agli ultimi atti: domenica la finale Spagna-Argentina a New York ... gazzetta.it