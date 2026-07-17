Mondiali 2026 Argentina | presidente Milei non andrà alla finale per scaramanzia

Il presidente argentino ha annunciato che non parteciperà alla finale dei Mondiali di calcio per superstizione. Preferisce seguire la partita tra Spagna e Argentina da casa, dove ha visto le sette partite vinte dalla nazionale. La finale si svolgerà domenica e l’assenza del leader si basa sulla sua scelta personale di non partecipare all’evento. Non sono stati forniti altri dettagli sulle motivazioni di questa decisione.

Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato giovedì che non assisterà alla finale dei Mondiali di calcio per superstizione, preferendo guardare la partita di domenica tra Spagna e Argentina da casa, dove ha seguito le precedenti sette partite del torneo vinte dalla nazionale campione in carica. Nel tentativo di aiutare l'amata nazionale di calcio a conquistare il secondo titolo consecutivo, Milei ha aggiunto che indosserà anche lui la stessa pesante giacca. Tifosi e giocatori di tutto il mondo si aggrappano a superstizioni che credono possano portare fortuna alla propria squadra o sfortuna agli avversari. Ma in America Latina, e... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Mondiali 2026, il presidente argentino Milei non andrà alla finale per scaramanziaIl presidente argentino ha annunciato che non assisterà alla finale dei Mondiali 2026 per motivi di superstizione.

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