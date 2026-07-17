Il presidente argentino ha annunciato che non assisterà alla finale dei Mondiali 2026 per motivi di superstizione. Ha scelto di seguire la partita tra Spagna e Argentina da casa, dove ha visto tutte le sette partite della nazionale in questo torneo, tutte vinte. La finale si svolgerà domenica, ma lui preferisce non partecipare di persona.

Il presidente argentino Javier Milei ha dichiarato giovedì che non assisterà alla finale dei Mondiali 2026 di calcio per superstizione, preferendo guardare la partita di domenica tra Spagna e Argentina da casa, dove ha seguito le precedenti sette partite del torneo vinte dalla nazionale campione in carica. Nel tentativo di aiutare l’amata nazionale di calcio a conquistare il secondo titolo consecutivo, Milei ha aggiunto che indosserà anche lui la stessa pesante giacca. Tifosi e giocatori di tutto il mondo si aggrappano a superstizioni che credono possano portare fortuna alla propria squadra o sfortuna agli avversari. Ma in America Latina, e in particolare in Argentina, le cosiddette “cabalas”, ovvero credenze e abitudini rituali, hanno un peso insolito, a testimonianza dell’intensità con cui molti qui seguono la propria nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Lapresse.it - Mondiali 2026, il presidente argentino Milei non andrà alla finale per scaramanzia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mundial 2026: Milei arengó a la Selección Argentina a horas de conocerse la lista de Scaloni

Notizie e thread social correlati

Il capo di gabinetto del presidente argentino Javier Milei si è dimesso per delle accuse di corruzioneManuel Adorni si è dimesso da capo di gabinetto del presidente argentino Javier Milei.

ATP Roma 2026, il Presidente della Repubblica sarà presente alla finale di singolare maschileIl 17 maggio si svolgerà la finale di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Trump allo stadio per la finale Spagna-Argentina. Milei non c'è per scaramanzia; Mondiali: Times, su Balogun ha deciso da solo il presidente della commissione; Mondiali 2026, Macron ringrazia la Francia: Colori rappresentati con impegno; Mondiali 2026, scelto l'arbitro della finale Spagna-Argentina: l'annuncio in lacrime VIDEO.

MONDIALI 2026 - Caso Balogun, a decidere è stato solo il presidente della commissione disciplinare Fifa ift.tt/YDoqG2s x.com

L'arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà Slavko Vin?i?La finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina sarà diretta dallo sloveno Slavko Vin?i?. Insieme a lui ci saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic come assistenti, mentre il quarto u ... msn.com

Mondiali 2026, Slavko Vin?i? scoppia in lacrime: è lui l’arbitro della finale Spagna-ArgentinaSlavko Vin?i? è l'arbitro designato per la finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21.00 (ora italiana) allo ... lapresse.it

I giocatori argentini sventolano la bandiera politica delle Falkland dopo la partita contro l'Inghilterra. Da Reuters 15 luglio 2026, 23:57 reddit