Il presidente argentino non partecipa alla finale mondiale, rimanendo a casa per scaramanzia. Gli animalisti hanno criticato Haaland, sorpreso mentre scendeva dall'aereo con un procione imbalsamato che tiene una bottiglia di liquore. La partita tra Spagna e Argentina si gioca domani; le quote sono disponibili online. La presenza di Haaland al ritorno ha suscitato polemiche sui social.

Chi vince fra Spagna e Argentina? Leggi qui le quote Il posto Mondiale è diventato fonte di polemiche per Erling Haaland, fotografato mentre scendeva dall’aereo che lo ha ripostato a casa con un procione imbalsamato che regge una bottiglia di liquore. L’attaccante norvegese, dopo il suo arrivo a Oslo, ha pubblicato anche una foto su Snapchat scrivendo: “Mi ha seguito fino a qui, come lo chiamiamo?”. Il suo acquisto ha ottenuto, però, effetti contrastanti: da una parte si sono impennate le vendite dio animali imbalsamati dall'altra gli animalisti si sono scatenati contro il fuoriclasse del City e della Norvegia. L'associazione antivivisezionista Leal ha segnalato gli effetti negativi dell'esibizione di Haaland avvalorando la percezione degli animali, vivi e morti, come oggetti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - LIVE Finale Mondiale: il presidente dell'Argentina Milei a casa per scaramanzia. Gli animalisti attaccano Haaland

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