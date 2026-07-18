Alle 12.42, la terza sessione di prove libere del GP Belgio 2026 è iniziata, con il pilota Lawson che ha stabilito il miglior tempo in ogni settore, fermando il cronometro a 1:47.786. A breve distanza, Lindblad ha fatto segnare un tempo inferiore di 424 millesimi, seguito da Hadjar a 445 millesimi dal leader. I grandi piloti attendono ancora alcuni minuti prima di scendere in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.42 Lawson fa segnare il record in ogni settore e chiude in 1:47.786, alle sue spalle Lindblad a 424 millesimi, poi Hadjar a 445. 12.41 Norris, invece, sceglie le medie. Assieme a lui anche Hamilton con le soft, Alonso e Hulkenberg a parità di domma. 12.40 Ecco il primo big! Piastri entra in pista con le gomme soft. Bearman intanto si mette in seconda posizione a 699 millesimi da Hadjar. 12.39 Hadjar si porta in vetta con le medie in 1:48.231, quindi Colapinto con le medie in 1:49.802. 12.38 Entrano in azione anche le due Racing Bulls con le gomme soft. Bottas mette a segno un 1:52.228 migliorato subito da Perez in 1:51. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: prende il via la FP3, i big aspettano ancora qualche minuto

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