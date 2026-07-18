LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | FP3 e qualifiche a Spa duello Ferrari-Mercedes

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il sabato del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si sono svolte le sessioni di prove libere 3 e qualifiche a Spa. La sessione di FP3 ha preceduto le qualifiche, che hanno visto un duello tra Ferrari e Mercedes. I tempi delle qualifiche hanno determinato la griglia di partenza per la gara di domenica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Belgio,  decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di  Spa-Francorchamps si inizierà a fare davvero sul serio dato che, dopo le prime due sessioni di prove libere di ieri, e la terza di oggi, andranno in scena le attesissime qualifiche che, ovviamente, faranno capire i reali valori in pista dopo tanta pre-tattica. Quale sarà il programma della giornata? Oggi, sabato 13 luglio, si inizierà con la terza sessione di prove libere che scatterà alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

live f1 gp belgio 2026 in diretta fp3 e qualifiche a spa duello ferrari mercedes
© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: FP3 e qualifiche a Spa, duello Ferrari-Mercedes
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

F1, GP dAustria, gli highlights delle qualifiche al Red Bull Ring: caos nel finale

Video F1, GP dAustria, gli highlights delle qualifiche al Red Bull Ring: caos nel finale

Notizie e thread social correlati

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: si incendia a Spa il duello tra Ferrari e MercedesIl Gran Premio del Belgio 2026 si sta svolgendo a Spa, con un intenso duello tra Ferrari e Mercedes.

LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: entra nel vivo a Spa la sfida tra Ferrari e MercedesDurante il Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si è svolta una fase di gara a Spa che ha visto coinvolti i...

Temi più discussi: LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: entra nel vivo a Spa la sfida tra Ferrari e Mercedes; DIRETTA F1 - GP Belgio 2026, Spa: LIVE prove libere 2 - Live - Formula 1; GP Belgio, Conferenza Piloti. Leclerc: Silverstone oltre le aspettative, Mercedes rimane favorita; Formula 1, GP Belgio 2026 a Spa: gli orari TV8 e Sky e dove vedere la F1 in TV e in streaming.

ferrari mercedes live f1 gp belgioLIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: FP3 e qualifiche a Spa, duello Ferrari-MercedesCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del ... oasport.it

ferrari mercedes live f1 gp belgioLIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli mette a posto l’assetto e chiude in testa. Venerdì complicato per la FerrariCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport! 18.00 ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web