LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | FP3 e qualifiche a Spa duello Ferrari-Mercedes

Durante il sabato del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026, si sono svolte le sessioni di prove libere 3 e qualifiche a Spa. La sessione di FP3 ha preceduto le qualifiche, che hanno visto un duello tra Ferrari e Mercedes. I tempi delle qualifiche hanno determinato la griglia di partenza per la gara di domenica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio del Belgio, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Spa-Francorchamps si inizierà a fare davvero sul serio dato che, dopo le prime due sessioni di prove libere di ieri, e la terza di oggi, andranno in scena le attesissime qualifiche che, ovviamente, faranno capire i reali valori in pista dopo tanta pre-tattica. Quale sarà il programma della giornata? Oggi, sabato 13 luglio, si inizierà con la terza sessione di prove libere che scatterà alle ore 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

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