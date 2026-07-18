LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | scatta la FP3! La Ferrari cerca il giusto bilanciamento

Alle 13.33, la terza sessione di prove libere del GP Belgio 2026 è iniziata, con la temperatura del tracciato salita a 36 gradi. Si prevede che possa superare i 40 gradi durante la sessione. Verstappen si trova ancora fuori dalla sua vettura e non ha ancora iniziato le prove. La Ferrari sta lavorando per trovare il bilanciamento ottimale delle vetture.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.33 La temperatura del tracciato è salita a 36 gradi. Anche oggi si valicheranno i 40. 13.32 Verstappen è ancora fuori dalla sua Red Bull e se la prende comoda. Norris si mette il casco ora e, ricordiamo, domani dovrà scontare 10 posizioni di penalità. 13.31 Come tradizione la FP3 parte lenta. Al momento nessuno ha preso la via del tracciato. 13.30 SEMAFORO VERDE!!!!!!!!! SCATTA LA FP3 DEL GP DEL BELGIO!!!!!!11 12.28 La Ferrari, invece, deve assolutamente sistemare il T2, il tratto più tecnico nel quale, in teoria, la SF-26 doveva rispondere ai rivali. Negli altri settori, di velocità pura, si sapeva che i motorizzati Mercedes avrebbero fatto la differenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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