LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Kimi Antonelli fa poker! Hamilton sorpassa Verstappen fuori Russell
Durante il Gran Premio del Canada nel 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva. Lewis Hamilton ha superato Max Verstappen in un sorpasso avvenuto durante la corsa. Nel corso dell'evento, il pilota di Ferrari è salito sul podio, mentre il britannico ha concluso in seconda posizione. È stato anche segnalato l’uscita di scena di un altro concorrente, con Russell che ha abbandonato la gara. La corsa si è conclusa con l’ordine di arrivo aggiornato alle 23.58.
23.58 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buonanotte. Prossima gara tra due settimane a Montecarlo. Un saluto sportivo. 1 Mercedes 2192 Ferrari 147 3 McLaren 106 4 Red Bull Racing 57 5 Alpine 35 6 Racing Bulls 21 7 Haas F1 Team 19 8 Williams 7 9 Audi 2 10 Cadillac 0 11 Aston Martin 0 23.47 Giornata nerissima per la McLaren. Prima l’errore iniziale delle gomme intermedie, poi il ritiro di Norris (era ottavo) e infine Piastri appena fuori dalla zona punti e doppiato due volte da Antonelli! 23.44 Antonelli allunga in classifica: +43 su Russell. Siamo solo all’inizio, serve tenere i piedi per terra. 23.42 La Ferrari può sorridere per la bontà della macchina in termini di telaio ed aerodinamica. 🔗 Leggi su Oasport.it
F1, GP della Cina, il sorpasso di Kimi Antonelli su Lewis Hamilton
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