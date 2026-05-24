LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Kimi Antonelli fa poker! Hamilton sorpassa Verstappen fuori Russell

Notizia in breve

Durante il Gran Premio del Canada nel 2026, Kimi Antonelli ha vinto la sua quarta gara consecutiva. Lewis Hamilton ha superato Max Verstappen in un sorpasso avvenuto durante la corsa. Nel corso dell'evento, il pilota di Ferrari è salito sul podio, mentre il britannico ha concluso in seconda posizione. È stato anche segnalato l’uscita di scena di un altro concorrente, con Russell che ha abbandonato la gara. La corsa si è conclusa con l’ordine di arrivo aggiornato alle 23.58.