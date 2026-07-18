I meccanici della Ferrari hanno terminato le operazioni di preparazione sulla vettura, consentendo a Hamilton di partecipare alle qualifiche. A pochi minuti dall'inizio, il pilota britannico si trova in pista per le prove ufficiali del Gran Premio del Belgio. Nel frattempo, il pilota tedesco, recentemente associato a un possibile trasferimento, è stato menzionato in relazione a un confronto con Verstappen, che due anni fa vinse partendo dalla quattordicesima posizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 In tempi recenti, il tedesco è stato “avvicinato” da Max Verstappen, che due anni orsono trionfò pur scattando 14°. 15.44 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio del Belgio è Michael Schumacher, che nel 1995 si impose pur partendo per 16°. 15.41 Nei 40 GP disputati sulla moderna versione di Spa-Francorchamps. – in 16 occasioni ( 40,0% ) il vincitore è partito dalla pole position; – in 32 occasioni ( 80,0% ) il vincitore è partito dalle prime tre posizioni. 15.39 I meccanici della Ferrari ce l’hanno fatta: Hamilton prenderà parte alle qualifiche. 15.38 Team con più pole... 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: i meccanici della Ferrari completano il lavoro, Hamilton farà le qualifiche

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