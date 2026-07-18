Durante le terze libere a Spa, un'auto di Hamilton è uscita di pista, danneggiando il posteriore destro e l’alettone. I meccanici stanno lavorando per preparare l’auto in vista delle qualifiche. Si stanno verificando i danni al cambio e alla sospensione. La vettura è stata rimossa dalla pista dopo l’incidente. La sessione si è conclusa con il britannico fuori pista. Nessun altro dettaglio sui tempi o sugli interventi ancora disponibili.

Nelle terze libere a Spa il britannico va a muro: posteriore destra e alettone divelti, da valutare in fretta i danni a cambio e sospensione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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© Repubblica.it - Hamilton distrugge la Ferrari in Belgio: meccanici al lavoro per le qualifiche

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