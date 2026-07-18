LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | avvio a razzo di Norris e Verstappen Antonelli guardingo

Durante il Gran Premio del Belgio, Hamilton potrebbe dover montare un nuovo treno di gomme soft per evitare problemi, mentre si attende se anche altri piloti, tra cui Leclerc, Russell e Antonelli, saranno costretti a cambiare pneumatici. La gara è in corso con partenza forte di Norris e Verstappen, mentre Antonelli si mantiene guardingo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 Hamilton potrebbe essere costretto a montare un nuovo treno di gomme soft per evitare sorprese. Vedremo se dovranno fare lo stesso anche Leclerc, Russell ed Antonelli. 16.10 La classifica a 7 minuti dal termine della Q1: 1 Lando Norris McLaren 1:45.865 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.065 3 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.197 4 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.326 5 Kimi Antonelli Mercedes +0.439 6 Charles Leclerc Ferrari +0.511 7 George Russell Mercedes +0.555 8 Oscar Piastri McLaren +0.615 9 Liam Lawson Racing Bulls +0.636 10 Lewis Hamilton Ferrari +0.637 11 Gabriel Bortoleto Audi +0.744 12 Carlos Sainz Williams +1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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