LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | Antonelli deve difendersi da Norris Leclerc ha ripreso Verstappen
Durante il Gran Premio di Miami del 2026, le vetture sono in corsa per le ultime fasi della gara, con scambi di posizioni tra i piloti. Antonelli si trova a difendersi da Norris, mentre Leclerc ha superato Verstappen in una manovra all’interno, poi ripresa dall’olandese all’esterno. Si registrano anche due segnalazioni via radio riguardanti i limiti di pista per Antonelli, che cerca di mantenere la posizione in un contesto di gara molto combattuto.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47° giro57 Leclerc sorpassa Verstappen all’interno, ma l’olandese ripassa all’esterno! 46° giro57 E in effetti sono 2 i track-limits segnalati via radio ad Antonelli. Non bisogna fare come ieri nella Sprint. 46° giro57 Antonelli guadagna un altro decimo: 2 secondi su Norris. Leclerc sta studiando il sorpasso su Verstappen. 45° giro57 Norris via radio si lamenta per dei presunti track-limits di Antonelli. 45° giro57 Leclerc ha ripreso Verstappen, è ormai in scia. 45° giro57 STRAPPO DI ANTONELLI! 1?8 su Norris. 44° giro57 Leclerc si porta a soli 2?3 da Verstappen. 44° giro57 Cerca l’allungo Antonelli! 1?5 su Norris.🔗 Leggi su Oasport.it
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