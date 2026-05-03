Durante il Gran Premio di Miami del 2026, le vetture sono in corsa per le ultime fasi della gara, con scambi di posizioni tra i piloti. Antonelli si trova a difendersi da Norris, mentre Leclerc ha superato Verstappen in una manovra all’interno, poi ripresa dall’olandese all’esterno. Si registrano anche due segnalazioni via radio riguardanti i limiti di pista per Antonelli, che cerca di mantenere la posizione in un contesto di gara molto combattuto.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 47° giro57 Leclerc sorpassa Verstappen all’interno, ma l’olandese ripassa all’esterno! 46° giro57 E in effetti sono 2 i track-limits segnalati via radio ad Antonelli. Non bisogna fare come ieri nella Sprint. 46° giro57 Antonelli guadagna un altro decimo: 2 secondi su Norris. Leclerc sta studiando il sorpasso su Verstappen. 45° giro57 Norris via radio si lamenta per dei presunti track-limits di Antonelli. 45° giro57 Leclerc ha ripreso Verstappen, è ormai in scia. 45° giro57 STRAPPO DI ANTONELLI! 1?8 su Norris. 44° giro57 Leclerc si porta a soli 2?3 da Verstappen. 44° giro57 Cerca l’allungo Antonelli! 1?5 su Norris.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Antonelli deve difendersi da Norris, Leclerc ha ripreso Verstappen

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