LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | valori ribaltati Verstappen davanti ad Antonelli in Q2 si salva Norris
Alle 22.49 è iniziata la sessione finale di qualifiche per il Gran Premio di Miami 2026, con la Q3 che durerà 13 minuti e determinerà le prime dieci posizioni sulla griglia di partenza. Nelle qualifiche di questa sera, Verstappen ha ottenuto il miglior tempo in Q2, sorpassando Antonelli, mentre Norris si è salvato all’ultimo momento. La sessione è in corso e le posizioni si stanno ancora definendo.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.51 Iniziata la Q3. 22.49 La Q3 durerà 13 minuti e definirà le posizioni dei primi 10 sulla griglia di partenza. 22.47 Il vento forte sta condizionando tanto gli assetti. Potrebbe essere il motivo per cui la McLaren sta facendo così fatica rispetto a ieri ed anche alla Sprint di qualche ora fa. 22.46 La classifica finale della Q2: 1 Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:28.116 2 Kimi Antonelli (Mercedes) +0.173 3 Charles Leclerc (Ferrari) +0.199 4 Oscar Piastri (McLaren) +0.216 5 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.361 6 George Russell (Mercedes) +0.361 7 Lando Norris (McLaren) +0.804 8 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.🔗 Leggi su Oasport.it
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