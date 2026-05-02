LIVE F1 GP Miami 2026 in DIRETTA | valori ribaltati Verstappen davanti ad Antonelli in Q2 si salva Norris

Alle 22.49 è iniziata la sessione finale di qualifiche per il Gran Premio di Miami 2026, con la Q3 che durerà 13 minuti e determinerà le prime dieci posizioni sulla griglia di partenza. Nelle qualifiche di questa sera, Verstappen ha ottenuto il miglior tempo in Q2, sorpassando Antonelli, mentre Norris si è salvato all’ultimo momento. La sessione è in corso e le posizioni si stanno ancora definendo.