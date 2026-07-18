Durante le qualifiche del GP del Belgio 2026, Antonelli si è riscaldato in Q2, mentre Leclerc ha manifestato una reazione rabbiosa. Leclerc è in pista, mentre ai box sono presenti Antonelli, Norris e Verstappen. Hamilton è sceso dalla vettura, e i meccanici stanno lavorando sul volante della sua Ferrari.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.37 Leclerc in pista. Ai box Antonelli, Norris e Verstappen. 16.36 Hamilton scende dalla macchina. I meccanici stanno intervenendo sul volante della sua Ferrari. 16.36 Attenzione alle scie in Q3. Praticamente scontato che Hadjar, se riuscirà a superare il taglio, si metta a disposizione di Verstappen. 16.35 Cinque minuti al termine. Tutti i piloti ai box in questo momento. 16.34 Attenzione a Russell che è ottavo, anche se con quasi mezzo secondo di vantaggio sull’undicesimo. 16.34 Valori ribaltati, per ora, rispetto alla Q1. Come sempre, la verità si saprà solo in Q3. 16.33 La classifica a 7 minuti dal termine della Q2: 1 Kimi Antonelli Mercedes 1:45. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE F1, GP Belgio 2026 in DIRETTA: Antonelli si scuote in Q2. Reazione rabbiosa di Leclerc

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