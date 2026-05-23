LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Leclerc si salva sorpresa Hadjar in Q2

Notizia in breve

Isack Hadjar ha concluso la seconda sessione di qualifiche in prima posizione, con il miglior tempo di 1:12. Leclerc si è qualificato, ma non ha ottenuto il miglior risultato. La classifica finale di Q2 vede Hadjar davanti a tutti, mentre le altre posizioni non sono ancora state rese note. La sessione si è conclusa con Hadjar in testa, seguito dagli altri piloti qualificati per la fase successiva.