LIVE F1 GP Canada 2026 in DIRETTA | Leclerc si salva sorpresa Hadjar in Q2
Isack Hadjar ha concluso la seconda sessione di qualifiche in prima posizione, con il miglior tempo di 1:12. Leclerc si è qualificato, ma non ha ottenuto il miglior risultato. La classifica finale di Q2 vede Hadjar davanti a tutti, mentre le altre posizioni non sono ancora state rese note. La sessione si è conclusa con Hadjar in testa, seguito dagli altri piloti qualificati per la fase successiva.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 La classifica finale della Q2: 1 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:12.975 2 Lewis Hamilton Ferrari +0.066 3 Lando Norris McLaren +0.074 4 Kimi Antonelli Mercedes +0.101 5 George Russell Mercedes +0.104 6 Oscar Piastri McLaren +0.310 7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.504 8 Charles Leclerc Ferrari +0.521 9 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.573 10 Franco Colapinto Alpine +0.882 11 Nico Hulkenberg Audi +0.911 12 Liam Lawson Racing Bulls +0.922 13 Gabriel Bortoleto Audi +1.096 14 Pierre Gasly Alpine +1.212 15 Carlos Sainz Williams – – 16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.441 22.40 Leclerc si migliora, ma è solo ottavo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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