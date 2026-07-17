LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Antonelli domina sul giro secco in FP2 Ferrari in difficoltà
Durante la seconda sessione di prove libere del GP del Belgio 2026, Antonelli ha segnato il miglior tempo con un giro in 1’51”4, dominando sul giro secco. Verstappen ha completato un giro simile, entrambi con gomme medie. La Ferrari ha avuto difficoltà, con Piastri che si è posizionato in sesta posizione, a quasi un secondo da Antonelli, e Norris più indietro di circa otto decimi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.39 Giro in fotocopia sull’1’51?4 ad inizio long-run per Antonelli e Verstappen con gomme medie. 17.38 Piastri si porta in sesta posizione con la McLaren, pagando però quasi un secondo dalla Mercedes di Antonelli e otto decimi dal compagno di squadra Norris. 17.36 Primo time-attack con gomme morbide anche per Piastri con la McLaren, mentre le Red Bull iniziano il long-run sull’1’52?2 con Verstappen. 17.34 Le Red Bull tornano in pista con gomme medie per cominciare a lavorare sul passo gara. 17.31 Primo time-attack negativo per Russell, che accusa un gap di 1.285 da Antonelli perdendo tanto soprattutto nell’ultimo settore. 🔗 Leggi su Oasport.it
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