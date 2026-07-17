LIVE F1 GP Belgio 2026 in DIRETTA | Antonelli domina sul giro secco in FP2 Ferrari in difficoltà

Notizia in breve

Durante la seconda sessione di prove libere del GP del Belgio 2026, Antonelli ha segnato il miglior tempo con un giro in 1’51”4, dominando sul giro secco. Verstappen ha completato un giro simile, entrambi con gomme medie. La Ferrari ha avuto difficoltà, con Piastri che si è posizionato in sesta posizione, a quasi un secondo da Antonelli, e Norris più indietro di circa otto decimi.