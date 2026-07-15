Un giocatore italiano ha battuto un avversario tedesco in due set, con il punteggio di 6-4, 6-4, qualificandosi così ai quarti di finale a Bastad. La partita si è conclusa con la vittoria dell’azzurro, che ha superato il suo avversario nel torneo ATP. La cronaca in diretta si ferma qui, ringraziando i lettori per aver seguito l’evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.25 Possiamo chiudere qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Grazie mille per averci fatto compagnia nel corso di questo evento, buon proseguimento di serata a tutti! 19.24 Venerdì 17, con l’orario ancora da definire, Darderi affronterà il portoghese Nuno Borges ai quarti di finale dell’ATP 250, con il suo avversario che è avanti 3-0 negli scontri diretti: l’ultimo è avvenuto poche settimane fa, a Mallorca, con l’azzurro che ha perso per 2-0. 19.22 Ottima vittoria per l’azzurro che si è imposto su un avversario sempre ostico su questo tipo di superfice ma che anche oggi ha dimostrato le sue enormi lacune con il dritto, rispetto al meraviglioso rovescio ad una mano che lo caratterizza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Altmaier 6-4 6-4, ATP Bastad 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera il tedesco e vola ai quarti di finale

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Daniel Altmaier vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | R16

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