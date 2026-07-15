LIVE Darderi-Altmaier ATP Bastad 2026 in DIRETTA | primo ostacolo complicato per l’azzurro
Al secondo set, il giocatore italiano ha recuperato da uno svantaggio di 3-5, ma ha perso il tie-break 7-4. L’avversario ha concluso il match con un punteggio di 6-4, 7-6(4). La partita, valida per il torneo ATP di Bastad, si è protratta per circa due ore. Entrambi i contendenti hanno avuto momenti di forte pressione e scambi intensi, con l’italiano che ha tentato di reagire nel secondo set senza riuscire a portare a casa il match.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’azzurro Luciano Darderi e il tedesco Daniel Altmaier, valido per il secondo turno dell’ ATP 250 di Bastad, torneo svedese al termine del quale il tennista italiano spera di ottenere il sesto titolo in carriera, l’ennesimo sulla terra battuta dopo quello conquistato ad inizio stagione all’ ATP 250 di Santiago del Cile. Luciano viene dalla delusione di Wimbledon, terzo Slam della stagione dal quale è uscito dopo solo il primo turno del tabellone contro lo statunitense Ethan Quinn, con una stagione... 🔗 Leggi su Oasport.it
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