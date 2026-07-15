LIVE Darderi-Altmaier ATP Bastad 2026 in DIRETTA | primo ostacolo complicato per l’azzurro

Notizia in breve

Al secondo set, il giocatore italiano ha recuperato da uno svantaggio di 3-5, ma ha perso il tie-break 7-4. L’avversario ha concluso il match con un punteggio di 6-4, 7-6(4). La partita, valida per il torneo ATP di Bastad, si è protratta per circa due ore. Entrambi i contendenti hanno avuto momenti di forte pressione e scambi intensi, con l’italiano che ha tentato di reagire nel secondo set senza riuscire a portare a casa il match.