LIVE Darderi-Vallejo ATP Bastad 2026 in DIRETTA | iniziata la semifinale!

Alle 13:02, il palleggio tra i due tennisti è iniziato, e alle 13:05 ha preso il via la semifinale tra Darderi e Vallejo all’ATP Bastad 2026. Durante il match, si segnala una probabilità del 20% di pioggia nelle prossime ore. La partita si svolge su un campo all’aperto, con i giocatori pronti a scendere in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luciano Darderi al servizio 13:05 Palleggio cominciato, quattro minuti e si va. 13:02 C’è un 20% di pioggia prevista in queste ore. Giocatori in campo! 12:55 Si gioca per affrontare Andrey Rublev (RUS) o Alejandro Tabilo (CHI) che disputeranno la seconda semifinale. 12.50 Terza semifinale dell’anno dopo il già citato torneo di Santiago e il Masters 1000 di Roma. 12:45 L’azzurro è campione uscente e vuole tornare in finale dopo quella di Santiago del Cile vinta su Hanfmann. 12:40 Tra circa 20? scendono in campo Luciano Darderi e Adolfo Daniel Vallejo per giocarsi la semifinale di Bastad 2026. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Bastad 2026 in Svezia che vede di fronte Luciano DARDERI (campione uscente) contro Adolfo Daniel VALLEJO. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Adolfo Daniel Vallejo vs Luciano Darderi LIVE SCORE TENNIS ATP BASTAD SWEDEN OPEN 2026 | Semifinals

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